Katia Follesa a Sanremo 2025: la carriera, la malattia, la figlia, Angelo Pisani e l'amicizia con Valeria Graci

"Guarda, nella mia partecipazione ci sarà molta improvvisazione, così come vuole Carlo Conti. E ne sono felice perché è proprio nel mio mood. E poi ho la fortuna di fare la terza serata così posso raccogliere un po' di materiale dalle prime due...". Katia Follesa, nata in Brianza da madre siciliana e padre sardo, volto comico di diversi programmi iconici della tv, da 'Zelig' a 'Lol' a 'Comedy Match', non è in ansia e non vede l'ora di salire sul palco dell'Ariston nel suo esordio da co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025. Obiettivo? "Vorrei portarmi a casa la bellezza di fare bene la mia parte davanti ad un bacino enorme di persone. Vorrei che qualcuno tra quelli che ancora non mi conoscono apprezzasse quello che porterò sul palco. Tutto qui", rivela in un'intervista all'Adnkronos. Il presentatore l'ha voluta per la terza serata, quella di stasera, giovedì 13 febbraio, come parte di un trio di partner tutto al femminile composto anche da Miriam Leone e da Elettra Lamborghini.