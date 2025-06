Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza più innamorati che mai: vacanze al mare tra baci, scherzi e focaccia

Milano, 22 giugno 2025 - Vacanze al mare per Aurora Ramazzotti e famiglia. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha scelto di trascorrere il primo weekend di questa estate 2025 con il compagno Goffredo Cerza e il figlio Cesare tra spiagge, bagni rinfrescanti e tanto divertimento. La coppia ha condiviso su Instagram alcuni simpatici scatti e video nel segno della spensieratezza e del romanticismo. Aurora (28 anni) e Goffredo (30 anni) in autunno hanno annunciato l'intenzione di sposarsi, dopo la romantica proposta di matrimonio di Cerza a Londra, dove il loro amore ebbe inizio. Nozze molto attese e di cui mamma Michelle è certamente molto contenta: ha sempre detto che Goffredo è il miglior genero che si possa desiderare. La data del matrimonio non è ancora nota, ma come spiegato dalla stessa futura sposa in un'intervista a Vanity Fair, i fiori d'arancio saranno nel 2026. Il coronamento di una intensa storia d'amore: "Siamo stati fortunati a trovarci" ha detto Aurora.