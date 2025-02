Rose Villain a Sanremo 2025: la milanese cosmopolita che non sbaglia un colpo, da “Click Boom!” a “Fuorilegge”. L’abito scintillante nero (super chic) fa sognare

Sanremo 2025 – Moderna, magnetica e con uno stile inconfondibile. La cantante milanese R ose Villain protagonista sul palco della serata finale del Festival di Sanremo 2025 con il brano “Fuorilegge”. Questa sera ha lasciato tutti a bocca aperta

con una entrata in scena trionfale sul palco dell'Ariston scortata da due bodyguard, sfoggiando un abito nero dalla forma a sirena, scintillante e con trasparenze. Gli iconici capelli blu per l’occasioni sono stati raccolti sopra la nuca. A completare l’outfit un bijoux briullante al collo. Al termine dell’esibizione incassa l’applauso convinto dell’Ariston e insegna a Carlo Conti e Alessia Marcuzzi (co-conduttrice di stasera insieme ad Alessandro Cattelan) la “mossa” da tigre, una piccola “coreografia” del brano sanremese molto gettonata sui social.

Carlo Conti e Alessia Marcuzzi

“Fuorilegge” è una canzone che “parla di desiderio – ha spiegato Rose Villain -. Mi piace sempre andare ad esplorare i vari lati dell’amore e ho capito che la parte del desiderio di quella passione un po’ quasi soffocante a tratti in realtà è forse una delle cose che più fa sentire vivi” ha detto. Nella serata delle cover si è esibita insieme a Chiello nel brano di Lucio Battisti "Fiori rosa e fiori di pesco".

Rosa Luini, questo è il nome di Rose Villain all’anagrafe, è nata a Milano 35 anni fa e ha studiato negli Stati Uniti, dove si è diplomata al conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood. Ha vissuto 15 anni a New York e ancora oggi trascorre lì diversi mesi dell’anno. Grande tifosa dell’Inter, è sposata dal 2022 con il produttore partenopeo Andrea Ferrara.

Rose Villain

Rose Villain quest’anno è tornata al Festival dopo aver partecipato all’edizione del 2024 con “Click boom!”. Il brano si piazzò al 23esimo posto ma il successo post kermesse della canzone è stato travolgente: Rose Villain (nome vero Rosa Luini) negli ultimi mesi è stata protagonista di un tour da tutto esaurito in giro per l’Italia, è stata giudice di “Nuova Scena” e si è goduta il trionfo di “Come un tuono” con Guè. Il 23 settembre è in programma un concerto al Forum di Assago. Il 23, del resto, è un numero importante nella storia dell’artista: è il giorno del suo matrimonio (si è sposata il 23 maggio) e della nascita di sua madre.

Rose Villain a Sanremo 20225

Nel corso della prima serata del Festival è diventato virale l’urlo indirizzato alla cantante con un colorito complimento in dialetto napoletano (“Si ‘na preta”). Rose Villain ha scherzato sull’accaduto, prendendo con ironia e leggerezza quanto accaduto in platea all’Ariston. L’artista ha stupito con i suoi look sanremesi, mai banali. In particolare a colpire il popolo dei social è stato l’abito rosso della prima serata, in contrasto con gli iconici cappelli blu. E splendida lo è certamente. Ma è anche e soprattutto una delle voci più amate e dei nomi più quotati della musica italiana oggi.