Radio Deejay compie 43 anni: compleanno con una puntata speciale e un live all’Unipol Forum di Milano

Milano, 1 febbraio 2025 – Buon compleanno Radio Deejay! L’emittente radiofonica, fondata a Milano da Claudio Cecchetto, oggi compie 43 anni. Dal 1996 il direttore artistico è Linus e nei suoi studi sono nati diversi personaggi della musica, dello spettacolo e della televisione. Per l’occasione, uno dei programmi più iconici della radiofonia italiana, il Deejay Time, tornerà in grande stile con una puntata speciale intitolata “Deejay Time Again 2025”. Ma i festeggiamenti non finiscono qui, è in programma anche un grande show all’Unipol Forum di Milano. Ecco tutto più nel dettaglio.

Deejay Time Again 2025

Oggi, sabato 1 febbraio, in occasione del compleanno, gli inimitabili Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso – voci e sound che hanno segnato un’epoca della radio italiana - proporranno una puntata speciale del ‘Deejay Time’ dalle 14 alle 16. ‘Deejay Time Again 2025’ - così si chiamerà il programma - andrà in onda a reti unificate su Radio Deejay e m2o. Tra gli ospiti della giornata, Matteo Curti e Alessandro Cattelan. Saranno due ore di pura energia tra nostalgia e innovazione. Un modo per celebrare un passato glorioso guardando al futuro con grandi progetti e sogni.

Il live all’Unipol Forum di Milano

Il ‘Deejay Time’ sarà poi live il 28 febbraio all'Unipol Forum di Milano con un nuovo show, dopo il successo della data sold out lo scorso 3 febbraio e il tour che li ha visti protagonisti dei principali festival estivi italiani nell’estate 2024. Il pubblico sarà trasportato in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo ma che è anche proiettato al futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali.

Qualche giorno prima dell’annuncio del live, sui social dei membri del Deejay Time erano apparsi dei video raffiguranti delle cassettine audio posizionate grazie all’AI in vari angoli iconici della città di Milano, dalla Stazione Centrale a Piazza Affari. A conclusione della carrellata di immagini, un ultimo video in cui una cassettina sovrasta la metropolitana di Assago Forum e svela l’insegna “Deejay Time Again” sul palazzetto, sancendo il ritorno ufficiale del Deejay Time all’Unipol Forum di Milano per una nuova indimenticabile serata. Lo show è prodotto da Vivo Concerti e Friends & Partners.

Il video Instagram

Nelle storie Instagram del profilo di Radio Deejay, questa mattina, è apparso un video che celebra il 43esimo compleanno. Una carrellata di filmati dove conduttori e conduttrici festeggiano tra trombette e palloncini il traguardo raggiunto.