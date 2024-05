Paola Iezzi: la sorella Chiara, la rottura del 2013 e la reunion, la passione per la consolle

Milano – Paola Iezzi è uno dei nuovi giudici di X Factor. Una giuria nuova di zecca, per tre quarti composta da milanesi (insieme a lei ci saranno infatti Jake La Furia e Manuel Agnelli). Meneghina doc, classe 1974, Paola Iezzi è diplomata al liceo classico e ha avuto come professore un altro big della musica italiana, Roberto Vecchioni. A metà degli anni Novanta Paola e la sorella Chiara Iezzi furono notate da Claudio Cecchetto, che le fece lavorare con gli 883 come coriste. In quegli anni nacque la lunga amicizia con Max Pezzali.

In duo con la sorella maggiore (Paola & Chiara) ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte nel 1997 con la canzone “Amici come prima”. Il brano fu un clamoroso successo per le due sorelle milanesi e spianò la strada delle due artiste nel panorama musicale, anche internazionale: la canzone “Vamos a Bailar (Esta vida nueva”) fu uno dei tormentoni dell’estate 2000, in Italia e non solo.

Nel 2013, dopo otto album all’attivo insieme, le due sorelle e artiste decisero di sciogliere il sodalizio musicale. "Abbiamo deciso di chiudere perché c’era talmente tanta tensione, talmente tanto nervosismo, che non ce la facevamo semplicemente più a tenere botta - aveva raccontato Paola Iezzi a Rolling Stone -. Anche tra di noi c’era troppa tensione, difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo”.

C’è voluto un decennio per rivederle insieme sul palco, di nuovo al Festival di Sanremo (2023) con il brano “Furore”. Paola Iezzi è stata protagonista di numerosi progetti musicali da solista: importante, nel suo percorso artistico, l’attività come dj. Ha anche preso parte a trasmissioni televisive come Nord sud ovest est - Tormentoni on the road (insieme all’amico Max Pezzali e Jake La Furia, che ritroverà come giudice di X Factor) e come giudice a “Drag Race Italia”. Pochi giorni fa è uscito “Festa Totale”, il nuovo singolo targato Paola&Chiara.