Oakley in San Babila, il party di lancio (con il cane robot): da Allegra Benini a Simone de Kunovich, Lin Lin, Lucas Braathen, Zambrotta, Brocchi e Oddo

Milano – Oakley con Percassi apre un nuovo store nel cuore di Milano, in piazza San Babila. Il brand di occhiali e abbigliamento californiano, di proprietà del gruppo Essilor Luxottica, sceglie ancora il capoluogo lombardo, anche in previsione degli eventi sportivi invernali e dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

Sport e tecnologia sono infatti le due costanti che da sempre contraddistinguono il brand, come si intuisce dal cane “robot”, che suscita curiosità nel pubblico che anima il party di inaugurazione, e che si ispira proprio al fedele compagno del fondatore, il setter Oakley, per l’appunto.

Gli spazi si articolano su due piani con una superficie di vendita di 340 metri quadrati e con 12 vetrine. "Vogliamo mostrare l'offerta completa, con l'eyewear al primo piano e l'abbigliamento a quello terreno. Questa categoria di prodotto è in forte crescita a livello globale ma ha ancora qualche difficoltà ad affermarsi in Italia, a causa di una distribuzione polarizzata tra negozi di alto profilo (dove siamo presenti con volumi limitati) e catene più basiche”, spiega Alberto Bardin, head of global Sales Sport Channel di Oakley.

“Quest'area, con la riqualificazione e l'apertura della metropolitana, stia diventando un epicentro commerciale sempre più importante nel centro storico. Questa vetrina d'angolo offre grande visibilità da corso Venezia, corso Europa e Vittorio Emanuele”.

A livello Emea, si tratta infatti del primo negozio del brand che integra tutte le categorie di prodotto affiancate a esperienze immersive. All'ingresso, una bicicletta per testare gli occhiali in diverse condizioni atmosferiche. In inverno, l'area ospiterà un simulatore di sci e snowboard. Un'altra area ospita la tecnologia Prizm, un muro interattivo che simula le performance dell’occhiale nei contesti più disparati, dal golf alla bike.

“Dal punto di vista della tecnologia, lato occhiali, puntiamo sulla leggerezza e il miglioramento della visione per ogni tipo di attività sportiva. Nell'abbigliamento, puntiamo su tessuti leggeri, traspiranti, ad asciugatura rapida e di facile manutenzione per un utilizzo quotidiano senza complicazioni”, aggiunge il manager.

Il nuovo store Oakley in piazza San Babila a Milano

Ma eventuali dazi come potrebbero impattare sulla produzione di Oakley? "Stiamo ancora quantificando l'effetto. La dimensione globale, con produzioni diversificate in America, Italia e Asia, dovrebbe mitigare l'impatto rispetto ad aziende mono-dipendenti dalla produzione asiatica. La diversificazione dovrebbe aiutarci ad assorbire meglio eventuali ripercussioni. Non siamo particolarmente preoccupati”, dice Bardin.

Tra le personalità presenti alla serata di lancio, volti noti della moda e dell’entertainment, come Allegra Benini, Simone de Kunovich, Lin Lin, e dello sport, tra i quali Lucas Braathen, Gianluca Zambrotta, Cristian Brocchi e Massimo Oddo.