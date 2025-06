Nuovo amore per Katia Follesa? “Lei e Vincenzo Ferrera (Beppe di Mare Fuori) stanno insieme”

Milano, 24 giugno 2025 – Un nuovo amore per Katia Follesa? Secondo recenti rumors l’attrice comica e presentatrice sarebbe legata a un altro volto noto del piccolo schermo, uno dei protagonisti della fiction di successo “Mare Fuori”, ovvero il palermitano Vincenzo Ferrera (che nella serie veste i panni dell’educatore Beppe Romano, personaggio di grande umanità, presente sin dalla prima stagione). A rilanciare l’indiscrezione le recenti dichiarazioni di Gabriele Parpiglia. I due sarebbero stati immortalati in centro a Roma, mano nella mano e avrebbero trascorso insieme un fine settimana.

Katia Follesa indossa Casadei alla terza serata del festival

Dai diretti interessati – al momento – non arrivano conferme né smentite. Katia Follesa, nata a Giussano nel 1976, è stata a lungo legata ad Angelo Pisani: I due si sono conosciuti nel 1999 a Zelig, dove anche lui lavorava come comico. La relazione tra loro è iniziata però qualche anno dopo, nel 2006 e nel 2010 arriva la loro prima e unica figlia. Nel 2014 la vita privata ha iniziato a intrecciarsi con quella lavorativa: la coppia ha condotto la sitcom 'Uno di troppo' e ancora oggi si ritrova spesso insieme in tv o sul palcoscenico. Nel 2024 l’annuncio della fine della loro storia d'amore. Ad oggi l'ex coppia si dichiara "felicemente separata".

Il post Instagram di Katia Follesa dopo la co-conduzione del Festival di Sanremo 2025

Per quanto concerne la presunta nuova storia d’amore sui social non ci sono riferimenti diretti ma nel post di ringraziamento dopo la co-conduzione di Sanremo 2025 l’ultimo “grazie” (con tag) è stato proprio per Vincenzo Ferrera “Grazie, “uscire i sentimenti” (so che stai ridendo) come solo tu sai fare mi fa gioire” aveva scritto rivolgendosi all’attore che aveva ricambiato con un “cuore”.