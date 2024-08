Alvaro Morata e la separazione da Alice Campello: “Sono devastato, lei non voleva traslocare a Milano”

Milano, 18 agosto 2024 – Alvaro Morata, in gol al suo debutto in maglia rossonera nel match pareggiato all’ultimo respiro contro il Torino, torna a parlare della sua recente separazione da Alice Campello, modella e influencer da oltre 3 milioni e mezzo di follower su Instagram.

L’attaccante del Milan e della nazionale spagnola campione d’Europa ha concesso un’intervista sul tema alla trasmissione tv “De Corazon”, condotta da Javier de Hoyos. Alla base della decisione dei due – che hanno quattro figli, nati dopo il matrimonio celebrato nel 2017 – ci sarebbe anche la scelta di Morata di tentare una nuova avventura nel campionato italiano.

Le dichiarazioni di Alvaro

“La relazione è finita – ha detto Morata ai microfoni del programma dell’emittente TVE, precisando di voler essere ‘molto chiaro’ – Abbiamo un ottimo rapporto per il benessere dei nostri quattro figli, anche se non si può tornare indietro. Avevamo entrambi chiaro che preferivamo porre fine al matrimonio e ricominciare da lì”.

Morata ha detto di essere “devastato” dall’addio. Poi la questione trasferimento. “Alice – ha detto il centravanti spagnolo – voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita. Non l’avevamo pensato prima perché ci amavamo moltissimo".

Questa è la versione di Alvaro. Vedremo se Alice, tirata in ballo dall’ex marito, vorrà replicare in qualche modo a queste parole.