Chi è Alice Campello: età, figli e lavoro dell’influencer che ha annunciato la separazione da Morata

Influencer, fashion blogger, imprenditrice, madre. Alice Campello ha solo 29 anni ma è come se avesse vissuto una vita intera.

La vita

Messa al mondo nel 1995 a Mestre da mamma Maria e papà Andrea, proprietario della Campello Motors, una delle concessionarie d’auto più importanti del Nord Italia. Orme che sembravano pronte ad essere ricalcate proprio da Alice e dal fratello Alessandro, pronti a prendere le redini del business di famiglia. Ma verso la fine del liceo Alice inizia a godere di una buona fama sui social, merito dei suoi consigli su stile e beauty.

In poco tempo i followers sfondano quota 3 milioni e la giovane Campello capisce che può trasformare la sua passione in un lavoro. A quel punto allora si trasferisce a Milano, dove inizia a studiare marketing alla Iulm per porre delle solide base alla sua comunicazione. E proprio grazie alla sua esposizione sui social Alice viene notata contattata da Alvaro Morata, al tempo un giovane calciatore spagnolo di belle speranze appena approdato alla Juventus dal Real Madrid.

L’amore con Morata e i 4 figli

Galeotto fu il primo appuntamento, una sera di 8 anni fa a Milano, quando pare che il bomber della Roja giocò da subito a carte scoperte: “Sarai la donna della mia vita”, le avrebbe detto la prima sera. E così sembrava. Perché da quell’appuntamento sotto la Madonnina i due si erano uniti in un legame che pareva indissolubile. Un anno dopo convolavano a nozze a Venezia, quello successivo nascono i primi due figli, i gemellini Alessandro e Leonardo. Il terzo genito Edoardo arriverà due anni più tardi, nel 2020, tre anni prima di Bella, l’ultima figlia nata nel gennaio 2023.

Otto anni di matrimonio, 4 figli, nel mezzo di una vita da “globetrotter”: Alice e Alvaro nei primi anni di relazione vivevano in una fantastica villa appena fuori Torino. Poi però il calciatore spagnolo ha iniziato a cambiare squadra e Paese: Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid. Italia, Spagna, Inghilterra, una vita divisa tra tre Paesi passata al fianco del marito. E il rapporto sembrava solidissimo, anche dopo l’ultimo straordinario successo di Alvaro all’Europeo. Dopo qualche critica di troppo dai media e tifosi spagnoli, la famiglia Morata aveva vissuto in maniera liberatoria il trionfo in coppa. Dopo il torneo, via in vacanza tutti insieme in Sardegna con la prospettiva di un nuovo trasloco: il trasferimento dall’Atletico al Milan, il ritorno in Italia, a Milano, dove tutto era iniziato.

Il comunicato social

Poi però il fulmine a ciel sereno. Nella mattinata di oggi, lunedì 12 agosto, il messaggio che ha stupito tutti: “Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci. È la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita. Ci tengo a specificare, come ha fatto lui, che non ci sono state terze persone né alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambi. Non avremmo potuto amarci di più di quello che abbiamo fatto e continua ad essere così ma arriva un momento in cui si accumulano tanti piccoli litigi stupidi e mal gestiti che le cose poco a poco si rompono ed esplodono”.