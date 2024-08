Alvaro Morata e Alice Campello, l’annuncio clamoroso: “Ci separiamo, una decisione dolorosa”. Cosa è successo

Milano – Un fulmine a ciel sereno per una delle coppie storiche del mondo del calcio: Alvaro Morata e la moglie Alice Campello si separano. L’annuncio, congiunto, è arrivato come sempre più spesso accade per i personaggi pubblici, attraverso i social. Il neo calciatore del Milan e imprenditrice digitale del settore moda, 29 anni, hanno condiviso la stessa storia su Instagram spiegando cosa sta accadendo. La coppia, sposata da 2017 a Venezia nella Basilica del Redentore, ha quattro bambini (i gemellini Leonardo e Alessandro, nati il 29 luglio 2018, Edoardo, venuto alla luce il 29 settembre 2020 e Bella, nata il 9 gennaio 2023). Il messaggio social non lascia spazio a dubbi: "Dopo un po’ di riflessione, io e Alice abbiamo deciso di separarci – ha scritto il calciatore spagnolo -. Un rapporto meraviglioso fatto di rispetto reciproco in cui ci siamo amati e aiutati tantissimo”.

"Sono stati anni meravigliosi e il risultato sono i nostri quattro figli, che sono senza dubbio la cosa migliore che abbiamo mai fatto – hanno aggiunto il calciatore spagnolo e la 29enne italiana -. È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia. Non inventate storielle per un minuto di rilievo perché ripeto: non c'è mai stata mancanza di rispetto, solo tante continue incomprensioni che pian piano logorano le cose. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto ciò che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e una grande esperienza di apprendimento”.

Una rottura per certi versi completamente inattesa considerando che solo poche settimane fa, al momento della vittoria della Spagna agli Europei, il neo campione d’Europa era corso immediatamente a baciare la compagna al fischio finale, per condividere con lei la gioia della vittoria. Il video era diventato virale, raccontando quella che sembrava una nuova tappa di un amore da favola. Una favola che sembrerebbe essere definitivamente conclusa, sebbene, come hanno tenuto a precisare i protagonisti della vicenda, nel segno del rispetto e della stima reciproca.

Anche l’imprenditrice digitale, laureata alla Iulm di Milano, dove si è trasferita da Mestre per studiare, ha spiegato: “È stata la decisione più difficile delle nostre vite – ha scritto –. Ci tengo a precisare, come ha fatto lui, che non ci sono state terze persone né alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambi. In questi otto anni ho avuto accanto una persona che non ha fatto altro che dari priorità, prendersi cura di me e rispettarmi. Per questo non posso permettere alcun tipo di falsa speculazione”.

"Tutto quello che si è visto fino a ora nelle foto di Instagram che abbiamo pubblicato è la verità – ha aggiunto -. In nessun momento abbiamo finto e l’amore non va via da un giorno all’altro. Ma in questo momento non ci stavamo facendo del bene a vicenda per le continue incomprensioni. Non avremmo potuto amarci di più di quello che abbiamo fatto e continua ad essere così ma arriva un momento in cui si accumulano tanti piccoli litigi stupidi e mal gestiti che le cose poco a poco si rompono ed esplodono”.