Adriano Galliani e la fidanzata Helga Costa convolano a nozze: per l’ad del Monza è il terzo matrimonio

Milano, 24 luglio 2024 – Terzo matrimonio in vista per Adriano Galliani, che compirà 80 anni il prossimo 30 luglio. Il vicepresidente e amministratore delegato del Monza, senatore di Forza Italia, già amministratore delegato del Milan, sposerà Helga Costa, 57, cittadina spagnola ma brasiliana di nascita, sua compagna ormai da anni: Il suo nome all’anagrafe è Elza Helga Cordeiro Costa. Le pubblicazioni di matrimonio della coppia sono apparse sull’Albo Pretorio del Comune di Milano, città in cui entrambi sono residenti. Le nozze, però, saranno celebrate a Monza, città natale di Galliani, che lì passa la maggior parte delle sue giornate come vicepresidente vicario della locale squadra di calcio.

Adriano ed Helga sono una coppia molto riservata. Tempo fa, sulla stampa, il futuro marito ha tracciato un tenero ritratto del loro legame: "Helga è stata fantastica perché io ho avuto un po’ di casini nella vita. Un po’ di famiglie allargate e lei è straordinaria, mi è stata vicino con un’intensità. Ma soprattutto è diventata un punto di riferimento per la mia famiglia, i miei figli, soprattutto mia figlia”. Adriano Galliani ha alle spalle due matrimoni e altrettanti divorzi. La prima moglie, dal 1989 al 1999, è stata Daniela Rosati, ex presentatrice Mediaset, mentre il 9 ottobre 2004 il dirigente sportivo ha sposato Malika El Hazzazi, modella di origine marocchina. Dalla prima moglie ha avuto tre figli che si chiamano Micol, Gianluca e Fabrizio. Alla fine degli anni Novanta ha avuto una breve relazione con la giornalista televisiva, ora in Rai, Manuela Moreno.