Michael Castorino al Grande Fratello: chi è, età, lavoro, fidanzata e Instagram

Varese, 20 settembre 2024 – Un altro lombardo nella Casa del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Dopo l’ingresso, lunedì 16 febbraio, del 27enne milanese Lorenzo Spolverato, ieri sera –insieme ad altri cinque concorrenti – è arrivato Michael Castorino. Chi è? Quanti anni ha e che lavoro fa? Conosciamolo meglio.

Michael Castorino è nato il 15 luglio del 1989 a Varese e quindi ha 35 anni. Fin da piccolo ha dimostrato una forte passione per il teatro e il mondo della tv. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico Angelo Frattini di Varese, ha seguito un corso triennale di recitazione presso il Piccolo Teatro di Varese. Nel 2010 si è trasferito a Milano per lavoro. Si autodefinisce affidabile, gioioso, allegro e molto solare.

Il 35enne gestisce un’agenzia di animazione per bambini, ‘Il mondo di Meg’, che ha creato insieme a una sua amica, Giulia Ciaccio. A loro si rivolgono molti personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Nina Zilli, Melissa Satta, Sophie Codegoni, Sfera Ebbasta, Luca Argentero e Michelle Hunziker. La coppia di amici si occupa quindi servizi di baby sitting, battesimi, comunioni e tanto altro, quasi sempre a contatto con i vip. Non solo, Michael è apparso in diversi spot pubblicitari, come come quelli di Kinder o di Prime Video, o ancora i Bocconcini Matilde Vicenzi, Twix, Emmental Italia come ha scritto la rivista Novella 2000.

Con la partecipazione al Grande Fratello 2024, Michael spera di poter farsi conoscere ancora di più e di conquistare un posto nel mondo dello spettacolo italiano. “Sono pieno energia e voglio portarla dappertutto, anche nella Casa”, ha detto nella clip di presentazione del reality show.

Michael non è fidanzato e lo ha fatto sapere lui stesso nel suo video di presentazione al Grande Fratello. “Sono single e vivo da solo con il mio cane”, ha detto il giovane.

Michael Castorino ha un profilo Instagram seguito da 13mila follower, dove pubblica fotografie delle sue giornate: momenti insieme ai suoi amici, le vacanze e le feste per bambini che organizza per lavoro. E proprio la sua agenzia, ‘Il mondo di Meg’, ha una sua pagina social con 34mila follower.