Green Day: omaggio al Milan per la data alla Maura. La patch ufficiale è rossonera

Milano, 10 giugno 2024 – Il Milan sembra avere un legame profondo con i grandi del rock. Sarà – anche – per l’immortale hit degli Stones “Simpathy for the devil”, ma sono numerosi i tributi resi dagli alfieri della musica del demonio al club rossonero. L’ultimo è opera dei Green Day, storica band di scavezzacolli del punk rock cresciuti negli anni fino a diventare fra i principali alfieri dell’arena rock in salsa alternativa.

La patch dedicata al Milan; a destra, i Green Day

I verdi rossoneri

In occasione del tour europeo la band originaria di Berkeley, in California, ha deciso di ideare una serie di patches (toppe) speciali ispirate agli stemmi delle squadre delle città in cui suoneranno. A Milano, dove Billie Joe e soci si esibiranno domenica 16 giugno all’ippodromo La Maura, come headliner nella terza data degli I-Days, la scelta è caduta sul Milan.

I Green Day hanno preso il classico stemma rossonero (un ovale diviso in due, da una parte le strisce rossonere e dall’altra la croce di San Giorgio, simbolo di Milano) e l’hanno riadatto alla loro maniera, personalizzandolo con il logo della band.

Fra l’altro già in occasione della loro data “eccezionale” ai Magazzini Generali il cantante della band di Basket Case si era reso protagonista di un simpatico siparietto, impugnando le maglie delle due squadre di Milano, l’Inter e il Milan.

Oggetto da collezione

La band ha annunciato su Instagram l’iniziativa. Le patches saranno realizzate in tiratura limitata e verranno messe in vendita durante i concerti: si annuncia una corsa ad accaparrarsele. Il post su Instagram è stato commentato anche dal social media manager del Milan con l’emoji degli occhi spalancati.