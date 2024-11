Katia Follesa e Valeria Graci: chi sono, il litigio e il ritorno insieme a teatro

Katia Follesa e Valeria Graci sono sempre state appassionate di recitazione. Dopo aver studiato, ognuna con il suo percorso, si incontrano nel 2001 e tra loro scocca subito la scintilla artistica: nasce così il duo comico che, nel giro di poco tempo, riscuote un grandissimo successo. La vera svolta arriva a 'Mtv Comedy lab', in contemporanea con 'Colorado Caffè' e poi il viaggio con 'Zelig' che dura tantissimi anni. Nel 2012, però, succede qualcosa e le due artiste scelgono di separarsi. Non è solo un distacco lavorativo, anche la loro amicizia finisce. I motivi non vengono subito rivelati, ma con il passare del tempo, le due attrici danno la loro versione dei fatti. Nonostante sembri che tra loro sia accaduto l'irrecuperabile, nel 2022 si rincontrano sul palco di "Michelle Impossible" e lì, forse, scatta la stessa scintilla di dieci anni prima. Ma, nonostante qualche fotografia insieme sui social, bisogna aspettare l'8 luglio 2024 quando Valeria, taggando Katia, annuncia sui social: "Siamo tornate e niente sarà più come prima!!". Il post è accompagnato dalla locandina dello spettacolo teatrale 'Ma non dovevamo vederci più?', che debutterà il 9 novembre a Genova per poi iniziare una tournée in tutta Italia.