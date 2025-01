Katia Follesa co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025? Spunta il suo nome

Milano, 6 gennaio 2024 – Katia Follesa al Festival di Sanremo 2025? Stando a quanto riporta l’Ansa, la presentatrice tv potrebbe essere tra le co-conduttrici con Carlo Conti di una delle serate dell’attesissima kermesse musicale, che si terrà dall’11 al 15 febbraio. Ma manca l’ufficialità.

Classe 1976, nata a Giussano, in Brianza, è stata già accanto a Conti come giudice speciale nell'ultima edizione di ‘Tale e quale show’. Follesa ha iniziato la carriera negli anni 2000, partner di Valeria Graci del duo Katia & Valeria, consacrato da ‘Zelig’. Ha anche condotto diversi programmi su Real Time e Nove, come ‘Junior Bake Off Italia’, ‘D'amore e d'accordo’, ‘Cake star - Pasticcerie in sfida’ fino a ‘Comedy Match’. Nel 2021 ha messo il suo talento in gioco a ‘Lol - Chi ride è fuori’, su Prime Video, arrivando a un passo dalla vittoria. Senza tralasciare la radio e il teatro, di nuovo in coppia con Graci o con l'ex compagno Angelo Pisani.

La sua presenza al festival confermerebbe la volontà di Conti di puntare anche sulla comicità brillante. Qualche giorno fa, era infatti circolata l’ipotesi di avere sul palco, sempre nel ruolo di co-conduttrice in una delle serate, Geppi Cucciari, reduce dal successo di ‘Splendida cornice’ su Rai3 e nelle sale con ‘Diamanti’ di Ferzan Ozpetek. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Repubblica, la presentatrice tv ha però smentito le voci: “Carlo Conti non mi ha mai cercata, ma è normale: il Festival è il sogno di chi fa televisione. Sarebbe un’esperienza indimenticabile”. Ma mai dire mai.

Tra le possibili co-conduzioni, circola l'ipotesi Serena Rossi, tra i volti più amati della fiction di Rai1, pronta a tornare nei panni di Mina Settembre nella terza stagione della serie, dal 12 gennaio. Mentre Dagospia ha lanciato, accanto a Cucciari, il nome di Mahmood. Curiosi di sapere chi ci sarà? Bisognerà aspettare ancora qualche giorno perché Conti ufficilizzi - ancora una volta al Tg1 - la lista completa dei personaggi che lo accompagneranno nell'avventura del festival.