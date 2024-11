Katia Follesa e Valeria Graci tornano insieme, al via il tour teatrale ‘Ma non dovevamo vederci più?’

Milano, 1 novembre 2024 - Il conto alla rovescia è ormai terminato: Katia Follesa e Valeria Graci stanno per salire nuovamente sul palco insieme. Dopo circa dieci anni dalla loro separazione artistica, il duo comico femminile torna a teatro con ‘Ma non dovevamo vederci più?’.

Katia Follesa e Valeria Graci (frame video Instagram)

In realtà, le due vecchie amiche e colleghe si erano già ritrovate insieme in scena, per uno spettacolo di beneficenza. Il 19 ottobre scorso, infatti, al Teatro di Varese avevano partecipato a uno show di beneficenza dell'associazione ‘C'è da fare’, che aiuta gli adolescenti con problemi psicologici e psichiatrici. Ma stavolta c’è un nuovo spettacolo con una tournèe teatrale che girerà l’Italia.

Insomma, un vero e proprio ritorno, che mette la parola fine a tutte quelle incomprensioni e tensioni, durate anni. La coppia, che lavorava insieme dal 2001, nel 2012 aveva infatti improvvisamente deciso di prendere strade separate. Le due artiste non avevano subito chiarito i motivi della decisione ma, con il passare del tempo, avevano fatto chiarezza: Katia aveva confessato di aver attraversato un momento difficile e di non aver avuto il sostegno che sperava di ottenere da Valeria. Quest'ultima, invece, aveva accennato a interferenze di terze persone. Ma oggi sembra proprio che abbiano deciso di voltare pagina e di cominciare un nuovo capitolo della loro vita professionale, anche insieme.

Dopo più di dieci anni, con un’identità artistica maturata e sviluppata singolarmente, Katia Follesa e Valeria Graci tornano insieme in questo spettacolo come Katia & Valeria. È l’occasione per riportare sul palco i loro personaggi più famosi – come le aspiranti Miss Italia e la parodia delle corteggiatrici di Uomini e Donne Katiana e Valeriana – , ma anche per raccontare le donne che sono diventate, cosa le ha divise e come e perché si sono ritrovate.

Katia & Valeria, 'Ma non dovevamo vederci più?'

Sui rispettivi account social le due artiste hanno annunciato le prime date del nuovo spettacolo teatrale ‘Ma non dovevamo vederci più?’. Il debutto sarà a Genova il 9 e il 10 novembre, per poi continuare a Torino il 2 e 23 novembre, a Firenze il 20 dicembre, a Bologna il 10 e 11 gennaio 2025 e a Milano il 17, 18 e 19 marzo 2025.

Il prezzo dei biglietti, disponibili online va da 46 a 53 euro.