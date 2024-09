Imane Khelif alla Milano Fashion Week: la pugile algerina ospite dello show di Bottega Veneta

La campionessa algerina di pugilato Imane Khelif, medaglia d'oro alle recenti Olimpiadi di Parigi nella sua categoria è stata ospite ieri sera, sabato 21 settembre, dello show di Bottega Veneta a Milano, nell’ambito della Fashion Week.

La pugile, che a Parigi ha affrontato (per pochi secondi) tra le altre anche l'italiana Angela Carini con tutte le polemiche che ne erano seguite per l'alto livello di testosterone di Khelif, è arrivata allo show in via Orobia con una camicia gialla e un bel sorriso, lo stesso che ha sfoggiato nei post e nei video pubblicati su Tik Tok e Instagram fin dal suo arrivo a Milano.

Nelle sue storie Instagram, Khelif aveva postato un video dove scrive ‘Ciao Milano’ sullo sfondo del centro cittadino e sulle note di ‘Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri’. Tshirt e cappellino, l'atleta saluta e manda un bacio alla sua community.