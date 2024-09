Madonna, serata di festa alla Milano Fashion Week. E Roberto Bolle fa il video ricordo

Milano, 22 settembre 2024 – Sabato sera di festa per Madonna, a Milano. La regina del pop, 66 anni, ha trascorso qualche ora spensierata con alcuni suoi amici, dopo una giornata alle sfilate della Fashion Week. Ad immortalarla mentre balla e taglia una bellissima torta rossa e bianca con al centro l’iniziale del suo nome, è il ballerino Roberto Bolle. L’ètoile ha pubblicato sul suo profilo Instagram le immagini, che hanno subito ricevuto numerosi commenti.

Qualche critica, in particolare al look della cantante, non è mancata, ma i veri fan hanno dimostrato come sempre di essere pazzi di lei. “Icona indiscussa, festa meravigliosa dedicata al cambiamento culturale negli anni, una donna che ha sempre lottato per la libertà di essere contro ogni tipo di pregiudizio e di discriminazione. Chi giudica vive male la propria vita , chi giudica ha paura di essere libero, chi giudica reprime i sentimenti. Stupenda la nostra Queen”, scrive un follower. E un altro: “Madonna è una icona e rimarrà sempre tale per la sua libera autodeterminazione e bellezza interiore anche se il corpo invecchia, lei è sempre stupenda, lei è luce”. Poi ancora: “Stupenda, la adoro, una grande artista”. E: “Rivoluzionaria nella sua lunga carriera, a volte trasgressiva, a volte eccessiva. Ma credo che a una personalità come la sua si possa concedere qualsiasi libertà nell’abbigliamento. Non riuscirei proprio ad immaginarmela vestita con un normalissimo abito da sera”.

Madonna ospite d'onore alla sfilata di Dolce & Gabbana

Ieri, Madonna è stata ospite d'onore della sfilata di Dolce&Gabbana, dedicata alla donna per la primavera-estate 2025. Si è presentata al Metropol di Milano con il volto nascosto da lungo velo di pizzo nero lungo fino ai piedi e un prezioso diadema in testa. E, come da copione, è stata accolta da uno scroscio di applausi e urla dagli ospiti presenti. I rumors su una sua partecipazione si rincorrevano da giorni tra gli addetti ai lavori e del resto l'amicizia con Stefano Gabbana e Domenico Dolce parla da sé, essendo di lunga data.