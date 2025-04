Helena Prestes e Javier Martinez insieme a Milano tra baci e sorrisi: dopo il Grande Fratello sono innamoratissimi

Milano, 4 aprile 2025 – Helena Prestes e Javier Martinez innamoratissimi a Milano.

Dopo neppure una settimana dalla fine del Grande Fratello (l’ultima puntata è andata in onda lunedì 31 marzo), la coppia è partita per il capoluogo lombardo dove abita la modella brasiliana. E ha iniziato a vivere la storia d’amore, nata durante il reality show di Canale 5, lontano dalle telecamere.

In alcune storie Instagram pubblicate dal pallavolista argentino, i due giovani si immortalano mentre passeggiano con il cane al parco, tra baci e sorrisi.

Helena è nata nel 1990 a San Paolo in Brasile e a 16 anni ha deciso di tuffarsi nel mondo della moda, attività che l’ha portata a viaggiare in tutto il mondo, soprattutto in Italia. Per proseguire la sua carriera ha deciso di trasferirsi a Milano, dove ha scoperto anche la passione per lo yoga, diventando istruttrice e nel frattempo ha iniziato anche a frequentare corsi di recitazione. Poi, è approdata in tv ed è diventata una stilista fondando un suo brand dal nome Ayla Wear. Ha ottenuto la cittadinanza italiana.

Nel suo appartamento nel capoluogo lombardo, la modella vive da sola insieme al suo cane bianco di nome Amy. Chissà che presto non si trasferisca da loro anche Javier o che la coppia decida di cercare una nuova casa dove andare a convivere.

Di certo, la coppia sembra proprio fare sul serio. In una delle ultime puntate del Grande Fratello, lo sportivo aveva addirittura parlato di bambini e di famiglia: “Ho trent'anni e quindi sarebbe il momento giusto. Quanti? Una squadra di pallavolo”. E soprattutto per questo motivo, quando Alfonso Signorini aveva chiesto alla modella cosa avrebbe preferito tra l’amore e il montepremi (la vittoria è andata a Jessica Morlacchi, ndr) lei aveva risposto: “Javier mi ha detto che vuole fare un po’ di figli. Un bel po’. Quindi sceglierei premio, così abbiamo i soldi e possiamo fare questi figli”.