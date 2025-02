Guè, il rapper pronto per l’European Tour. Ma spunta una data speciale a Sharm El Sheikh: “Per la prima volta live nel deserto”

Milano, 28 febbraio 2025 – Reduce dal Festival di Sanremo 2025, dove era in gara insieme a Tormento e Joshua con la canzone ‘La mia parola’ di Shablo, Guè è pronto a partire per un European Tour molto atteso. Dieci date che vedranno la leggenda del rap sui palchi di Germania, Inghilterra, Spagna, Francia, Irlanda, Svizzera e Olanda, tra marzo e aprile.

Guè, European Tour 2025 (Post Instagram)

Subito dopo, a maggio, l’artista milanese si esibirà nei palazzetti italiani: una data al Forum di Assago è andata sold out in poche ore. E, con l’estate, sarà live nei principali festival e arene all’aperto con nove date de La Vibe Summer Tour 2025.

La Vibe Summer Tour 2025 di Guè (Post Instagram)

Ma non è finita, in tutto questo, Gué si prepara ad invadere Sharm El Sheikh con un live esclusivo presso The Desert Arena il prossimo 24 aprile. Si tratta dell’unica data extraeuropea del suo Worldwide Tour e promette un’esperienza unica nel cuore del deserto del Sinai. Lo stesso cantante, sul suo profilo Instgarma ha detto: “Non solo Europa e Svizzera da marzo. Ad aprile sarò per la prima volta live nel deserto in Egitto”.

Guè, concerto al Desert Arena di Sharm El Sheik

Sì, perché il concerto si terrà nella suggestiva location del ‘The Desert Arena’, situata vicino al celebre Domina Coral Bay, uno dei resort più esclusivi e iconici di Sharm El Sheikh. Guè, con la sua musica e la sua energia, sarà infatti Special Guest di grande evento prodotto da The Beach Luxury Club, un punto di riferimento per chi cerca il meglio sul Mar Rosso, dal mattino a notte fonda.

“Siamo davvero orgogliosi di poter proporre ai nostri ospiti lo show e la musica di un artista del livello di Guè. La grande musica è sempre un’emozione irripetibile, ma quando un evento come questo lo si può vivere in un luogo unico come Sharm, tra mare cristallino e deserto, in luoghi d’eccellenza come Domina Coral Bay e The Beach, credo diventi un sogno davvero irresistibile”, ha spiegato Manuel Dallori, creatore di The Beach e Corporate Entertainment Director di Domina. “Prima della performance di Guè, che sarà ovviamente il momento più atteso del nostro evento, proporremo un dinner show di livello assoluto, con decine di artisti internazionali, mentre dopo il live show ecco un DJ set, per concludere la serata sul dancefloor”.

Poco prima dell’esperienza del Festival di Sanremo, Guè, caposaldo indiscusso del rap game con le sue infinite hit da solista ed i suoi Club Dogo, aveva pubblicato un nuovo album, ‘Tropico del Capricorno’. Il progetto discografico si compone di quindici tracce, scritte dallo stesso rapper con la collaborazione di diversi autori e produttori.