In diretta da Casa Sanremo, Grotte di Frasassi e Rainbow vi invitano a scoprire, in anteprima mondiale, la serie live action girata in luoghi meravigliosi come la spettacolare scenografia del complesso ipogeo, tra stalattiti e stalagmiti millenarie! Con la partecipazione di Iginio Straffi, Presidente Rainbow e Il Volo come special Guest