Giulia Salemi a teatro a Milano per il suo Rocky Pierpaolo Pretelli: “Sempre fiera di te”

Milano, 31 gennaio 2025 – Una fan d’eccezione per la prima milanese di “Rocky Il Musical” in scena dal 30 gennaio al 9 febbraio al Teatro Nazionale di Milano. Giulia Salemi non è voluta mancare al debutto in città del compagno Pierpaolo Pretelli, che nello spettacolo interpreta proprio il protagonista, Rocky Balboa. I “Prelemi” (questo il nome affettuoso dei follower della coppia) sono da poco diventati genitori del piccolo Kian. Ieri, per la prima meneghina, Giulia Salemi ha fatto sentire tutto il suo supporto al compagno. Qualche ora prima dello spettacolo ha scritto sui social “Make up point, spuntino di Kian prima di andare a teatro e ci siamo. Rocky stiamo arrivando”. Al termine dello spettacolo un video in cui il cast raccoglie gli applausi del pubblico con il messaggio rivolto al compagno “Fiera di te sempre” e i complimenti a tutto il gruppo (“Bravi bravi bravi”).

Pierpaolo Pretelli nei panni di Rocky, in scena al Nazionale dal 30 gennaio

L’inizio della storia

La coppia è nata occasione della quinta edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda nel 2020. I due, all’interno della casa più spiata d’Italia, hanno iniziato a legare in modo spontaneo, trasformando gradualmente l’amicizia iniziale in un sentimento più profondo. La storia d’amore, nata sotto i riflettori, ha catturato l’attenzione del pubblico, che ha subito apprezzato la complicità e l’affetto reciproco, che nel tempo hanno dimostrato di essere un sentimento destinato a durare. Un amore suggellato dall’arrivo del piccolo Kian (un nome di origine persiana, che significa "nazione" o "regno", ma è diffuso anche in altre culture con significati legati alla grazia e alla forza).

Lo scatto che immortala il ritratto di famiglia a tre compare semplicemente la scritta 'Kian Salemi Pretelli'. Una notizia attesa da giorni dai loro follower che sono stati accontentati. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori il 10 gennaio, ma hanno aspettato 6 giorni per annunciare la nascita del loro bambino. La coppia ha postato una foto in cui si abbracciano teneramente con il piccolo tra loro. (INSTAGRAM @giuliasalemi)

Il musical

“Rocky The Musical” conta sulle liriche di Lynn Ahrens, le musiche di Stephen Flaherty e Bill Conti, mentre il libretto è firmato da Tony Thomas Meehan e dallo stesso Sylvester Stallone. Rocky è interpretato come detto da Pierpaolo Pretelli e la sua fiamma Adriana da Giulia Ottonello (lanciata da una delle primissime edizioni di “Amici” e diventata una habituè dei teatri italiani). Regia di Luciano Cannito. “Rocky, così come ce l’ha raccontato al cinema Stallone, è un personaggio epico e per me è un onore rappresentarlo per la prima volta in Italia nel musical attinto dal blockbuster del 1976 – ha spiegato in un’intervista al Giorno il protagonista Pierpaolo Pretelli -. Personaggio, fra l’altro, ideale per me che fino ai 23-24 anni ho fatto pugilato. Anche se non ho la stazza di Stallone, questo alle audizioni ha rappresentato un po’ il mio asso nella manica”.