L’indiscrezione sulle sorelle Ferragni: una di loro sarebbe incinta. E non è Chiara

Milano, 17 gennaio 2025 – Dal suo profilo Instagram non si evince nulla su una possibile, seconda, gravidanza. E nemmeno dovrebbe evincersi, visto che l’argomento è altamente personale e sensibile. Ma se fai Ferragni di cognome, purtroppo può succedere che sul tuo stato interessante si scateni una ridda di ipotesi. E così è successo per Francesca Ferragni, 35 anni, dentista e sorella più giovane della più famosa Chiara. A svelare la possibile lieta novella è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, ieri su Rtl 102.5. C’è da dire che, appunto, dalla diretta interessata non sono arrivate né conferme né smentite e d’altra parte si sa, i primi mesi di una gravidanza sono quelli più delicati.

Se fosse vero, sarebbe il secondo figlio (o figlia) per Ferragni. Nel giugno 2022 lei e il marito Riccardo Nicoletti (sposato nel settembre del 2023) hanno avuto il piccolo Edoardo.

Una (probabile) bella notizia in casa Ferragni dopo un periodo particolarmente turbolento per la “capostipite” delle sorelle Ferragni. Chiara infatti viene da un divorzio per nulla sereno con Fedez (che sempre secondo Parpiglia sarebbe pronto a un attacco frontale alla ex moglie, durante la serata dei duetti di Sanremo, con il brano “Bella stronza” di Marco Masini) ed è ancora coinvolta nello scandalo pandoro e nell’inchiesta per truffa aggravata che ne è seguita.

Chiara Ferragni che, comunque, ha già voltato pagina, quanto meno in amore, iniziando una storia d’amore con Giovanni Tronchetti Provera. Ma niente bambini, almeno per ora: è stata lei stessa, solo una settimana fa a scrivere al sito Dagospia per smentire presunte gravidanze.