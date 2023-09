Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, matrimonio al Castello di Rivalta: abiti, invitati e tutti i dettagli

Milano, 9 settembre 2023 – Il grande giorno è arrivato: Francesca Ferragni, la sorella di Chiara, e il fidanzato Riccardo Nicoletti si sposano. La coppia – insieme da più di 15 anni – ha già un bimbo di nome Edoardo, di un anno. Lei ha 34 anni ed è odontoiatra, lavora nello studio dentistico di suo padre, il dottor Marco Ferragni. Il suo futuro marito ha 40 anni ed è un musicista di Cremona, città di origine della compagna. Suona la chitarra in due band, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, e dal suo profilo Linkedin, risulta responsabile organizzativo della società LPS Electronics. Sarà una cerimonia blindatissima, ma sui social la giovane e le sue sorelle si sono lasciate sfuggire qualche ‘spoiler’. Cinque anni fa anche Chiara Ferragni aveva scelto di celebrare il suo matrimonio con Fedez i primi di settembre a Noto, in Sicilia. Vediamo tutto nel dettaglio.

La cerimonia si terrà ne,l pomeriggio di oggi, sabato 9 settembre, al Castello dei Conti Zanardi Landi di Rivalta, in provincia di Piacenza, in Emilia Romagna. Si tratta di un complesso fortificato affacciato sulle rive del fiume Trebbia, molto gettonato per gli eventi: parte dei suoi ambienti oggi ospitano una struttura ricettiva e una spa di lusso.

È possibile che i futuri sposi abbiano scelto di organizzare il ricevimento di nozze nel grande Salone d’Onore, accogliendo gli ospiti nel Cortile quattrocentesco o nella Sala del Biliardo. Per il ‘sì’, invece, ci sono varie scelte: rito religioso nella Chiesa di San Martino oppure rito civile nel parco del Castello o in uno dei suoi saloni.

Mesi fa, la coppia era andata a visitare la struttura e aveva pubblicato storie in cui si aggirava tra gli ambienti del castello insieme al figlio Edoardo. Accanto la scritta "countdown", alludendo con ogni probabilità al grande evento.

Francesca Ferragni con Riccardo Nicoletti (Foto Instagram)

Francesca Ferragni dovrebbe indossare un abito dell’Atelier Emé, così come le sorelle Chiara e Valentina, la mamma Marina Di Guardo, le damigelle, le testimoni, le amiche più strette e addirittura anche la mamma e la sorella dello sposo. Quest’ultimo vestirà Luigi Bianchi (anche il papà di lui, il fratello e il figlio).

Nelle ultime ore Francesca si è recata al centro estetico di fiducia, ‘La Bottega dello Smalto’ in corso Buenos Aires, a Milano, e ha mostrato il risultato sui social, anticipando così un inedito dettaglio riguardo la manicure. Niente cristalli o colori stravaganti, la sposa ha puntato su una nail-art minimal, chic e tradizionale: ha infatti le unghie tonde e cortissime decorate con un semplice smalto bianco latte.

La manicure di Francesca Ferragni (Foto Instagram)

Immancabile la torta di nozze. La scelta è ricaduta sulle creazioni della pasticceria Ramperti a Cermenate, in provincia di Como.

Il matrimonio è stato organizzato dalla wedding planner Ilaria Badalotti di Le Mille e una Nozze.

Chi ci sarà al matrimonio? Top secret la lista delle persone che prenderanno parte al grande giorno. Da indiscrezioni, pare che gli invitati abbiano ricevuto degli inviti molto particolari, dipinti a mano.

Tanti i pettegolezzi e le indiscrezioni sul matrimonio. A riportarle, tra gli altri, è anche il Corriere della Sera. La testata racconta di alcune rigide (e presunte) regole che gli invitati dovrebbero rispettare. Innanzitutto un documento da firmare e che vieta la divulgazione di foto e video. Non solo. Pare che Francesca abbia fatto oscurare le finestre del castello per garantire una maggiore riservatezza. Sarà vero? Di certo c’è che il futuro sposo ha ripubblicato sulle proprie Instagram stories lo screen di un articolo che titolava: “Nozze blindate: gli invitati protestano per le regole imposte”. “Unica regola imposta: Bere almeno 5 litri a testa, non di acqua“, ha ironizzato lui.

Solo qualche giorno fa, Francesca e Riccardo avevano postato alcuni scatti sui social: abbracciati, innamorati e con il figlio e il cane sempre presenti: “A sabato”, recitava la didascalia scelta. Nelle ultime ore, nelle storie di Instagram, la futura sposa ha ripostato delle fotografie dell’addio al nubilato a Mykonos e del Castello di Rivalta. E’ ormai arrivata alla location scelta per le nozze. In una storia di sua sorella Chiara, questa mattina, la si vede mentre è in postazione trucco e parrucco.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti (Foto Instagram)

Sui social le sorelle Ferragni si sono lasciate sfuggire qualche “spoiler”. Chiara ha rivelato di aver curato personalmente il look di suo figlio Leone. Poi, ieri, su Instagram ha fatto sapere di essere “emozionatissima”. “Mi preparo a piangere tutte le lacrime che ho in corpo. I matrimoni mi emozionano sempre tantissimo e devo anche finire di scrivere il discorso”, ha rivelato. E in tarda serata ha postato un selfie con le lacrime che scendono giù dagli occhi. Valentina si è invece riunita con il fidanzato Matteo Napoletano e parteciperà alle nozze con lui.

Chiara Ferragni commossa, Valentina Ferragni insieme al fidanzato (Frame video Instagram)

La sposa 34enne aveva festeggiato a luglio l’addio al nubilato con una vacanza a Mykonos, in Grecia, accompagnata dalle sorelle e da altri amici. I festeggiamenti erano iniziati con un bachelorette in grande stile con abiti da sogno, canti e balli. Valentina aveva inaugurato il weekend con un bikini bianco molto sexy e aveva proseguito con un elegante abito in seta con spacco e scollatura sulla schiena. Chiara Ferragni, invece, aveva optato per un outfit dorato con cut out molto sexy. Valentina, invece, aveva preferito un minidress azzurro. Immancabile la foto di rito della futura sposa con le sorelle-damigelle.