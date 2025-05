Filippa Lagerback e gli auguri a mamma Margaretha: “Mi accompagni ogni giorno. Ti sento sussurrare, dai sorridi che mi rendi felice”

Milano, 25 maggio 2025 – Oggi in Svezia si celebra la festa della mamma. E Filippa Lagerback, modella e presentatrice tv originaria del paese del Nord Europa, ha voluto fare gli auguri a sua madre, scomparsa lo scorso gennaio, con un post molto dolce sul suo profilo Instagram.

“Oggi è la festa della Mamma in Svezia”, ha scritto Lagerback accanto a una fotogorfia che la immortala insieme a Margheretha e sua figlia Stella quando era una bimba (oggi ha 21 anni, e si è laureata lo scorso dicembre ndr). E ha proseguito cosa avrebbe fatto in questa giornata così speciale: “Da piccola sarei andata nel boschetto vicino al lago per raccoglierti un mazzo di mughetti, con quel profumo unico, che parla di te”.

Il post Instagram di Filippa Lagerback dedicato alla sua mamma, oggi, 25 maggio 2025

Poi, ha rivelato come ha trascorso quest’ultimo periodo: “Mi sono sentita infinitamente piccola e terribilmente grande in questi mesi senza di te, difficile descriverlo”. Ma con una certezza: “So che mi continui ad accompagnare nella ricerca del bello, ogni giorno. Ti sento sussurrare, dai sorridi che mi rendi felice. Grazie Mamma, ti amo. Ti amiamo”.

Immediati e numerosi i commenti dei follower al post. Tra i primi quello della figlia Stella, che ha lasciato due cuoricini rossi. Lo stesso hanno fatto le amiche di sempre Barbara Snellenburg e Natasha Stefanenko. Poi, i fan hanno scritto: “Un abbraccio forte. Mi sono commossa a leggerti e vedervi. E la mamma guarda, con occhi diversi ma guarda e conduce”; “Mi è venuto un nodo alla gola leggendo le tue parole. Perché si è sempre troppo piccoli per perdere una madre, anche se si è ‘grandi’” e “La mamma ti guarderà a proteggerà sempre”.