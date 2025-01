Filippa Lagerback e l’addio alla mamma: “Leale, rispettosa e sorridente. Sei sempre con noi”

Milano, 22 gennaio 2025 – Filippa Lagerback rompe il silenzio. Dopo la scomparsa di sua mamma Margaretha Lind, avvenuta qualche giorno fa, la presentatrice tv ha deciso di tornare sui social e di dedicarle un post.

“Mamma - 'e la mamma che fa' - continua nella forma della tua essenza pura d’amore, empatia e generosità. Nell’essere leale e rispettosa, allegra e sorridente, nel volere il bene di tutti, nei tuoi insegnamenti e modi di fare, con energia positiva e impegno, indipendenza e delicatezza”, ha scritto Lagerback pubblicando alcuni momenti insieme a Margaretha, ex dottoressa.

“Sei sempre con noi. Grazie mamma, solo cose belle”, ha concluso la showgirl ringraziando anche i suoi follower per il supporto in questi giorni difficili: “Grazie dell’abbraccio d’affetto enorme che ci avete mandato in questi giorni, la mamma sarebbe stata sorpresa e grata”.

Il post di Filippa Lagerback dedicato a sua mamma. Nella foto ci sono le due donne e l'altro figlio di Margarteha, Max (Foto Instagram)

Numerosi i commenti di amici e follower tra cuoricini rossi e mani giunte in preghiera. Tra le prime le amiche di sempre Barbara Snellenburg e Natasha Stefanenko. Ma anche semplici fan: “È stato molto triste sapere della perdita della tua cara mamma. Ormai c'eravamo affezionati un po anche a lei”, scrive Giuseppina. Seguita da Roberta: “Che mamma eccezionale, che bel l’esempio di vita vi ha lasciato” ed Emmeci: “Che infinito dispiacere. Ci eravamo affezionati alla tua energica, elegante, solare e simpatica mamma. Tu ne sei la sua bella e vitale memoria qui. Un buon viaggio verso la Luce a lei e un fortissimo abbraccio a te.

Filippa Lagerback e mamma Margaretha (Foto profilo Instagram)

“E la mamma che fa” è un'espressione che Filippa Lagerback ha usato spesso sui social nel condividere alcuni momenti con la mamma. Come il viaggio a Madrid avvenuto nel 2023, dopo la festa per il 50esimo compleanno della presentatrice tv a cui Margaretha era arrivata a sorpresa dalla Svezia.

Filippa Lagerback e la mamma Margaretha (Foto profilo Instagram)

