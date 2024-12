Fedez a Sala: “Milano brucia e la sicurezza è il tuo lavoro”

Milano, 4 dicembre 2024 – Botta, risposta e contro-risposta tra Fedez e Giuseppe Sala. Al centro la sicurezza di Milano, tema molto sentito in città e diventato caldissimo negli ultimi giorni dopo la morte di Ramy e la guerriglia urbana scatenata al Corvetto.

Le danze le ha aperte il rapper che, ospite di Real Talk (format dedicato al rap italiano), ha criticato la gestione della sicurezza a Milano tirando in ballo in prima persona il sindaco.

Influencer con la fascia tricolore

“Milano brucia, uno stupro ogni venti ore, lui influencer con fascia tricolore”, ha cantato il rapper che ha ricevuto in passato peraltro ha ricevuto l’Ambrogino d’oro insieme alla ex moglie Chiara Ferragni.

La replica

A sua volta il sindaco ha liquidato con una battuta il rapper. “Io non so cosa dire, non mi sembrava che Fedez avesse contribuito alla sicurezza milanese - ha commentato Sala a margine della presentazione del programma espositivo del 2025 -, se vogliamo dirla tutta. E la chiudo qui”.

La risposta soft di Sala non è bastata a placare Fedez che questa volta ha usato i canali social per controreplicare al primo cittadino: la sicurezza è “il tuo lavoro, non il mio”.

Stampa

Nel Real Talk Fedez ha messo nel mirino anche giornali e giornalisti levandosi più di un sasso dalle scarpe. “Ogni c...o della mia vita diventa un caso di stato e non mi stupirebbe se un giorno vedessi Myrta Merlino fare un servizio sul mio c...o depilato".

E ancora. “La politica richiede, il giornalismo provvede, priorità di sto paese farsi i c...i di Fedez. Magistrato antimafia che mi ha fatto dossieraggio, arrestatemi per spaccio: vuoi una dose di coraggio? Non me ne frega un c...o, lo so che ho un caratteraccio. Ultimamente faccio schifo come Muschio Selvaggio. Ho visto cose, deep, che però non racconto ma ho capito, sì, cosa è andato storto”.