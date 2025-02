Annamaria Berrinzaghi (Tatiana) e Franco Lucia: chi sono i pilastri silenziosi di Fedez

Milano, 14 febbraio 2025 – Una presenza silenziosa ma forte. Annamaria Berrinzaghi (per tutti Tatiana) e Franco Lucia sono madre e padre di Fedez (all’anagrafe Federico Leonardo Lucia). I genitori del rapper di Rozzano stanno seguendo l’avventura del figlio a Sanremo 2025, dove il cantante ha stupito tutti con il brano “Battito”, che tratta il delicato tema della salute mentale. Come sempre nel corso del percorso personale e mediatico di Fedez, i due genitori hanno deciso di mantenere un basso profilo, senza esporsi troppo pubblicamente.

Nelle scorse ore la madre-manager di Fedez ha condiviso un video del tifo per il rapper dallo spazio ribattezzato “Doom District”, senza aggiungere commenti ma lasciando trapelare il pieno sostegno al figlio Federico, sul palco dell’Ariston per la seconda volta, dopo la partecipazione nel 2021 in coppia con Francesca Michielin (con “Chiamami per nome” arrivarono secondi, alle spalle dei Maneskin).

Di poche parole, poco propensa a esporsi meditativamente, anche nei momenti più complessi. Nelle ore successive alla notizia della rottura tra il figlio Fedez e Chiara Ferragni (era il 22 febbraio scorso), la mamma-manager, era stata (inevitabilmente) chiamata in causa per fornire il suo punto di vista. “In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata” si era limitata a chiosare, interpellata da Adnkronos. “Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene" aveva aggiunto.

Nell’ormai celebre serie “The Ferragnez” (che sembra oggi appartenere a un’altra era) i due genitori hanno fatto solo una rara apparizione parlando dell’intervento subito dal figlio dopo la scoperta del tumore al pancreas e delle difficoltà attraversate in quel duro periodo. Due genitori parchi in quanto a esternazioni ma sempre al fianco del cantante, nei momenti difficili della vita privata e nelle sfide professionali. Questa sera il rapper (che è figlio unico), sarà protagonista dell’atteso duetto della serata delle cover: si esibirà insieme a Marco Masini, sulle note di “Bella stronza” . Domani sarà poi il momento della finale.