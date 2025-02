Fedez può vincere Sanremo? Un po’ l’ha già fatto

Sanremo, 15 febbraio 2025 – La concorrenza è davvero spietata: la voce di Giorgia da una parte, l’intensità di Olly dall’altra. Senza contare il giovane incosciente Achille Lauro, l’istrionico Lucio Corsi e la poesia di Cristicchi. Insomma: non è assolutamente detto che Fedez possa realmente arrivare a vincere il Festival di Sanremo 2025 targato Carlo Conti. Ma già il fatto che la sua presenza sul podio finale sia messa in conto da molti è una piccola (ma immensa) rivincita per il rapper di Rozzano, arrivato nella Città dei Fiori in uno dei momenti più tormentati e tumultuosi della sua vita professionale (e probabilmente personale). Perché la verità è che di Fedez, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, 35 anni, si è parlato fino allo sfinimento prima dell’inizio del Festival ma quasi esclusivamente per questioni che esulano della sua dimensione artistica.

La risalita

Forse anche per questo, presi quasi in contropiede, in tanti sono rimasti (positivamente) colpiti da “Battito”, che affronta senza cliché il tema della depressione. E sul palco – ed era ora – non si è visto il Fedez personaggio ma il Fedez cantante, di cui ormai da tempo si erano quasi perse le tracce. Il rapper è salito sul palco mostrandosi in tutta la sua fragilità: ieri durante l’attesissima serata delle cover lo sguardo e l’espressione non nascondevano nulla. Un’intensità che è arrivata anche al pubblico, sia ai suoi fan di lungo corso sia ai tanti che erano già pronti a celebrarne la débâcle. Ma la musica, come la vita, sono sempre capaci di sorprendere, nel bene e nel male. E proprio da uno dei punti più bassi della sua popolarità è iniziata la risalita, quantomeno musicale.

Quando sapremo chi vincerà: scaletta, orari e meccanismo di voto

Questa sera Fedez sarà tra gli ultimi a cantare: il 23esimo a salire sul palco dell’Ariston tra i 29 cantanti in gara (che a partire dalle 20.30 si esibiranno in sequenza, come nella prima serata). Le canzoni dei Big saranno sottoposte al giudizio di Televoto (34%), Giuria delle Radio (33%) e Sala Stampa (33%). Il risultato verrà sommato a quello complessivo delle prime tre serate per ottenere una classifica: dal 6° al 29° posto in ordine di piazzamento, i primi 5 in ordine casuale. Poi ci sarà una nuova votazione sulla top five con Televoto (34%), Sala Stampa (33%) e Radio (33%): il risultato sarà sommato a quello complessivo delle precedenti votazioni (prima, seconda, terza e quinta serata), per determinare la classifica finale e quindi il brano vincitore, che sarà decretato intorno all’una e 52 (stando alla scaletta).

Festival Sanremo 2025 nella foto Fedez con Marco Masini 75mo Festival della Canzone Italiana - Quarta Serata Teatro Ariston - Sanremo (IM) 14-02-2025 foto Roberto Garavaglia/agenzia Aldo Liverani sas

Nel 2021 secondo. Ma questa volta tutto è diverso

Già nel 2021 Fedez era arrivato nel terzetto finalista con “Chiamami per nome”, cantato insieme a Francesca Michielin. Arrivarono secondi, dietro ai Maneskin con “Zitti e buoni” e davanti a Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”. Ma era una vita fa: a fare il tifo per lui c’era Chiara Ferragni ed eravamo nel boom del fenomeno Ferragnez. Un’era mediacatica e social fa. Dalla prima serata del Festival il focus è tornato (anche) sulla musica, sebbene con le barre di ieri della – meravigliosa – cover di “Bella stronza” il pensiero di tutti sia andato inevitabilmente anche alle faccende personali del rapper. Questa sera Fedez potrà anche non vincere (ieri ad esempio è arrivato al terzo posto con il duetto con Marco Masini) ma è comunque riuscito in una mossa non facile. Non c’è niente di più arduo, infatti, che far cambiare opinione alla gente, quando si parte da un giudizio già formato (anche quando è ben motivato). Fedez ci è riuscito. E magari questo potrà essere un nuovo inizio. O per lo meno un nuovo punto di partenza.