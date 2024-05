Fedez al Gp di Montecarlo con una nuova fiamma? Chi è la ragazza del 2004 che era con lui

Un weekend di motori tinto di rosso. Dal successo di Pecco Bagnaia in sella alla sua Ducati sul circuito di Barcellona fino al primo trionfo casalingo per Charles Leclerc, che al volante della sua Ferrari ha condotto dal primo all’ultimo giro il Gran Premio di Formula1 a Montecarlo. La gara, come da tradizione, ha richiamato nel Principato star e vip di ogni ambito e da ogni parte del mondo. Tra loro, non poteva sicuramente mancare Fedez, grande amico proprio della prima guida del Cavallino e, da sempre, fan dei motori.

Fedez e Garance Authié al Gp di Montecarlo.

Il rapper durante l’arco del weekend monegasco ha attirato l’attenzione di media e curiosi non tanto per la sua presenza (come detto, è cosa note che il 34enne sia appassionato di motorsport) quanto per la sua compagnia: l’ex di Chiara Ferragni è stato visto insieme a Garance Authié, modella francese del 2004.

Tra i due, nonostante ci siano 14 anni di differenza, è sembrata esserci grande complicità: dalle immagini si vedono Fedez e la giovane modella che, mano nella mano, dalla pista si dirigono verso un’area riservata del Paddock.

Garance Authié prima sullo yatch di Fedez poi, sulla destra, in una foto dal suo account Instagram

Curiosando nelle storie Instagram del rapper si vedono anche i momenti precedenti alla gara. Tutto il tempo che il 34enne non ha passato in pista l’ha trascorso a fare festa su uno yatch dove, tra gli altri, si sono visti il giocatore Nba Kyle Kuzma, l’ex calciatore di Psg e nazionale italiana Marco Verratti e il dj internazionale Diplo. Tra loro, si intravede anche una ragazza di profilo che per abito e colore di capelli potrebbe sembrare la 20enne francese.

Fedez con Verratti, Kuzma e Diplo

Si può dunque già parlare di nuova storia? Forse è ancora presto, come dimostra il precedente con Ludovica di Gresy, finita al centro della cronaca dopo il caso Iovino, ma pare che il rapper non stia facendo fatica a lasciarsi alle spalle la storia