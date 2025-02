Fedez a Sanremo 2025 ricorda Fausto Cogliati: “Un amico scomparso troppo presto. Ha aiutato me e tanti altri”

Sanremo, 15 febbraio 2025 – Al termine di una esibizione intensa e faticosa Fedez, sul palco dell’Ariston per la finale del Festival di Sanremo, ha voluto ricordare Fausto Cogliati, storico produttore musicale che è venuto a mancare un mese fa, il 15 gennaio, a soli 66 anni. “Voglio ricordare Fausto Cogliati, una persona che ha aiutato me e tantissimi altri artisti a realizzare i propri sogni" ha detto il rapper prima di lasciare il palco. "Un amico scomparso troppo presto – ha detto Fedez – Voglio salutare la sia famiglia, oggi avrebbe compiuto gli anni, lo ringrazio perché ha aiutato me e tanti musicisti" ha detto

Lunghissimo l’elenco degli artisti con cui Cogliati (originario di Cernusco Lombardone) ha collaborato: Eros Ramazzotti, Ultimo, Francesca Michielin, Fedez, gli Articolo 31, J-Ax fin dal 1994, Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, i Club Dogo, Lorenzo Fragola, Marcella Bella, Diego Naska, Federico Rossi, Benji & Fede e tanti altri, che a lui devono almeno parte del loro successo. Fausto Cogliati ha lavorato come produttore musicale anche per X-Factor.

Fedez lo chiamava Faustelly quando erano in sala prove: "Grazie a te ho imparato tante, troppe cose. Abbiamo condiviso momenti che difficilmente possono diradarsi nel tempo. Grazie di tutto". Fausto Cogliati aveva esordito nel panorama musicale come chitarrista nei Lijao. Nell’88 con gli altri del gruppo si era aggiudicato il terzo posto tra le nuove proposte del Festival di Sanremo con il brano Per noi giovani.

"