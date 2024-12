Chiara Ferragni e l’infortunio in montagna: “Per chiudere in bellezza il 2024”

Milano, 31 dicembre 2024 – “Chi è che si è rotta il mignolo del piede destro?”. Non manca un velo di autoironia nella storia postata oggi da Chiara Ferragni, che racconta la sua disavventura di fine anno con un video accompagnato dalla scritta “Per finire in bellezza il 2024”. L’influencer, in vacanza in montagna con la famiglia, si è rotta un dito del piede: “Chi è che si è rotta il mignolino del piede destro l’ultimo dell’anno quando deve ancora sciare e fare mille attività nei prossimi giorni? Io” ha spiegato su Instagram, mostrando anche il mignolo infortunato.

L’imprenditrice digitale è approdata negli scorsi giorni tra le montagne innevate della Svizzera, a St. Moritz, un luogo da lei molto amato. Ieri aveva postato numerose foto durante una giornata di sci. L’influencer non ha spiegato come è avvenuto l’infortunio ma pare aver fatto buon viso a cattiva sorte, terminando il suo racconto con un (mezzo) sorriso.