Chiara Ferragni saluta il 2024: "Un anno difficile, ma grazie per avermi resa chi sono oggi"

Lacrime, linguacce e sorrisi: tutto immortalato in una serie di fotografie postate in un reel di Instagram da Chiara Ferragni. Una sorta di riassunto del 2024, anno che volge al termine e che ha portato numerose novità - sia belle che brutte - nella vita dell’imprenditrice digitale. Da un inizio con gli strascichi del 'Pandoro gate', è proseguito con la separazione da Fedez e ora si conclude con un nuovo amore, quello per Giovanni Tronchetti Provera. "Ciao 2024, grazie per tutti gli insegnamenti e per avermi resa quella che sono oggi", ha scritto la 37enne accanto al post. Nel video, invece, una voce narrante in inglese dice: "Non ti odio 2024, ma sei stato un anno difficile. Pieno di sfide, cambiamenti e insegnamenti. Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d'occhio e mi hai insegnato a fidarmi di più di me stesso. Ma soprattutto mi hai fatto capire che la mia salute sia fisica, emotiva, che mentale è ciò che conta davvero. Ci sono ancora cose che non riesco a capire, ma credo che con il tempo capirò le ragioni e gli scopi di tutto ciò che è successo". Numerosi i commenti dei follower tra parole di incoraggiamento e cuoricini. Tra i primi quello della mamma, Marina Di Guardo: "Hai scoperto la tua forza, la tua incredibile resilienza. Non sai quanto ti ammiri. Amore, don’t stop believin'. Hold on to that feelin' come dicono le parole della canzone dei Journey, una delle mie preferite".