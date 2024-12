Chiara Ferragni, gli auguri alla sorella Valentina: il post e le foto Instagram

Milano, 29 dicembre 2024 – “I migliori auguri alla mia sorellina, che è stata una delle mie rocce quest'anno e che mi ha insegnato così tanto sull'amore per se stessi e sul cambiamento. Ti voglio bene per sempre Uali”. È con queste parole che Chiara Ferragni augura buon compleanno a Valentina, che oggi compie 32 anni. Un pensiero pubblicato in un post Instagram, accompagnato da una carrellata di fotografie che le immortala durante alcuni momenti trascorsi insieme.

Chiara Ferragni insieme a sua sorella Valentina (Foto profilo Instagram)

Chiara e Valentina hanno trascorso il Natale sulle Dolomiti insieme all’altra sorella, Francesca, e alla mamma Marina Di Guardo. Adesso, invece, Chiara si trova in vacanza a St Moritz, insieme ai suoi bambini Leone e Vittoria

Dopo un anno complicato, l’imprenditrice digitale sembra che stia ritrovando serenità e felicità. Oltre al nuovo amore, Giovanni Tronchetti Provera, figlio 41enne dell'imprenditore italiano Marco Tronchetti Provera, è di ieri la notizia notizia sull'accordo raggiunto con il Codacons che mette fine al ‘Pandoro gate’. E il merito di questa rinascita è anche e soprattutto delle sue donne di famiglia, come ha più volte sottolineato, che non l'hanno mai lasciata sola