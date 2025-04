Barzio set per un giorno: Luca Argentero gira alcune scene di Ligas, la nuova mini serie Sky

Barzio (Lecco), 2 aprile 2025 – Barzio come Cinecittà. Il centro storico e Palazzo Manzoni, che fu degli avi di Alessandro Manzoni, ieri sono stati set per un giorno. I produttori di Sky Studio e Fabula Pictures hanno scelto il paese della Valsassina per girare alcune scene di Ligas, un nuova serie tv con protagonista Luca Argentero.

Luca Argentero

Tra gli attori al lavoro a Barzio Luca Argentero, il protagonista, che si è concesso ad autografi, foto e selfie, anche con il sindaco Andrea Ferrari. Tra le altre location prescelte c'è pure Morterone, il paese più piccolo d'Italia. "La magia del cinema torna a Barzio - commenta il sindaco Andrea Ferrari -. La nostra gratitudine ad Andrea Cucchi che ha proposto Barzio per le riprese, e a tutto lo staff di Fabula Pictures. Una bella occasione di visibilità per Barzio e tutto il territorio, che si è mostrato curioso ma anche accogliente e rispettoso”.

Ligas

Ligas è un legal drama che verrà trasmesso su Sky. Racconta la storia di un avvocato penalista milanese. Lorenzzo Ligas, che si ritrova ad affrontare e risolverli con i suoi colpi di genio. Per cominciare Ligas sarà una mini serie di sei episodi. Il regista è Fabio Paladini, mentre gli episodi sono stati scritti da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. La serie è stata tratta dal romanzo “Perdenti. La prima indagine dell'avvocato Ligas” di Gianluca Ferraris.