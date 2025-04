Wilma Oliviero e Alessandro Borghese, storia di un’intervista sbocciata in matrimonio

Milano, 7 aprile 2025 – Dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna. Vale anche per lo chef Alessandro Borghese, che dal 2009 è sposato con Wilma Oliverio, mamma delle sue due figlie, Alexandra e Arizona, ma anche sua manager.

Background

La moglie di Alessandro Borghese è una ex modella, nata a Telese Terme (provincia di Benevento) ma cresciuta in Calabria. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico, si è trasferita a Milano per proseguire gli studi universitari in Scienze politiche.

Wilma Oliverio ha più volte raccontato che il suo sogno era quello di affermarsi come autrice di trasmissioni televisive, carriera che poi non è mai decollata anche a causa di qualche condizionamento familiare. “I miei genitori consideravano la moda e la televisione una cosa poco seria, così a un certo punto mi sono rassegnata e ho mollato”, ha confessato Wilma.

In tv

In televisione invece ci ha lavorato, prima al Tg Rosa su Odeon Tv e una stagione di Ok Il prezzo è giusto, trasmissioni che l’hanno portata a conoscere quello che diventerà poi suo marito. Si sono conosciuti nel 2008, quando lei aveva 34 anni ed era manager della Digital Bros.

"Stavo lavorando al videogioco Cooking Mama e cercavo uno chef giovane e brillante”. Il numero di Alessandro Borghese glielo gira Alessia Ventura, pure lei conduttrice televisiva e attrice.

Intervista galeotta

In quell’incontro di lavoro è scattato il colpo di fulmine: nel giro di un anno il matrimonio da cui sono nate Alexandra e Arizona. Le doti manageriali di Wilma ora servono per gestire la AB Normal, società che si occupa delle attività di Alessandro Borghese e della sua immagine: dai programmi tv ai ristoranti.