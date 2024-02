4 Ristoranti, la sfida di Monza la vince l’Orso Bruno conquistando chef Alessandro Borghese

Monza, 4 febbraio 2024 – L’OrsoBruno di via Lecco ha vinto la sfida tra i locali i monzesi protagonisti del programma Sky 4 Ristoranti condotto da Alessandro Borghese.

Oltre al vincitore in gara anche Mamìe di via Boito, Seta di viale Campania e la Locanda della Monzaca, in centro.

La classifica finale

Primo l'OrsoBruno con 113 punti, secondo il ristorante Seta con 112 punti, poi Mamìe con 106 e quarta la Locanda della Monaca con 94 punti. Fondamentale nella classifica finale i voti di chef Borghese che ha ribaltato la classifica basata sul giudizio degli altri ristoratori contendenti.

Il giudizio dello chef

Borghese ha particolarmente apprezzato l'unione di sapori tradizionali e l’atmosfera vintage-chic. Borghese ha assegnato 7 alla location, 8 al menù, 6 al servizio, 8 al conto e 9 al piatto speciale . Grande protagonista della sfida è stato Matteo, il titolare dell’Orso Bruno, un ristorante vicino al centro di Monza a conduzione familiare dove gustare ottimi piatti in un’atmosfera rilassante tra arredamento classico, di antiquariato e modernariato. E soprattutto una cucina semplice e del territorio, con prevalenza di piatti di carne