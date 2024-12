Zuffa in centro a Casale e arrivano i carabinieri. La tensione resta alta

Notte ancora movimentata in pieno centro a Casalpusterlengo dove, tra venerdì e sabato, sono dovute intervenire alcune pattuglie dei carabinieri dopo una segnalazione di una lite tra alcuni individui, alcuni ragazzi ed un’altra persona attorno ad un bar nei pressi di piazza del Popolo: un diverbio con schiamazzi e finito con un bidone della spazzatura rovesciato su una macchina. Una vicenda marginale e senza conseguenze gravi, ma che indica una situazione di tensione in città che ormai esiste da tempo. La movida serale a Casalpusterlengo è un fenomeno ormai evidente con centinaia di persone, soprattutto in arrivo dai centri vicini, ammassate, nonostante le temperature rigide, fuori dai locali. Fari puntati sulle prossime festività anche memori di quanto successe la notte di Natale del 2023 quando si fronteggiarono a cinghiate per strada in pieno centro dopo la messa di mezzanotte decine di persone, Da allora, la situazione in città non è migliorata: anzi, si sono succeduti episodi gravi tra liti, risse, accoltellamenti e problemi di ordine pubblico. Tra venerdì e sabato, c’è stato pure un tentativo di furto in abitazione in via Don Minzoni, fortunatamente sventato. Alta la tensione anche a Codogno in tema di sicurezza: in via Polenghi i ladri, dopo aver tagliato l’inferriata di un’abitazione, hanno svuotato la cassaforte mentre in via Gramsci un uomo è stato sorpreso nel giardino di un’abitazione con una torcia in mano. M.B.