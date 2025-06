Zelo Buon Persico, la benemerenza civica va a Monsignor Antonio Poggi: “Presenza costante, attenzione e delicatezza”

Zelo Buon Persico, 2 giugno 2025 - Per vent’anni parroco di Zelo Buon Persico, il Comune gli assegna la benemerenza civica 2024. Monsignor Antonio Poggi, ritenuto una guida spirituale per gli zelaschi, ma anche un punto di riferimento nella vita quotidiana, è stato insignito dall’amministrazione comunale di Zelo Buon Persico.

La cerimonia di consegna si è tenuta in piazza Italia, alla presenza dello stesso Monsignor Poggi, parroco della comunità zelasca dal 1991 al 2011, con la partecipazione dell’attuale parroco don Gianfranco Rossi, promotore, insieme al Comune, dell’assegnazione della benemerenza, delle autorità civili, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, delle associazioni e di numerosi cittadini.

Il sindaco Angelo Madonini ha preso la parola, ricordando l’avvio del lungo e ricco ministero del sacerdote: “La sua ordinazione è avvenuta nel 1957, con Papa Pio XII al soglio pontificio, il Pastore Angelico, che nell’esortazione Menti nostrae affermava “l’opera dei sacerdoti è volta a guidare il popolo cristiano, ad evitare il male, a superare pericoli ed a conseguire la santità (…) il sacerdote è un alter Christus perché è segnato con indelebile carattere che lo configura come Salvatore". E così è stata l’opera di Monsignor Poggi, amato e stimato, non solo per la sua fede profonda, ma per l’esempio concreto di vita che ha rappresentato per l’intera comunità”.

Poi ha aggiunto: “Evidenzio la discrezione e la dedizione con cui Monsignor Poggi ha accompagnato gli zelaschi, con presenza costante, attenzione e delicatezza: ha condiviso gioie e dolori, coltivato lo spirito di comunità, insegnato a molti di noi che stare insieme nei momenti felici amplifica la gioia e che stringersi agli altri, nei momenti di dolore, non annulla la sofferenza, ma la rende più sopportabile”. Durante la premiazione, a rafforzare ulteriormente il valore simbolico dell’evento, si è tenuto il tradizionale Concerto della Repubblica, eseguito dal Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi”, che ha regalato al pubblico un’esecuzione intensa e partecipata. Al termine, anche un momento conviviale organizzato dalla Pro Loco di Zelo Buon Persico.