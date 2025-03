Zelo Buon Persico si è fermata per celebrare la giornata dell'Unità nazionale

Zelo Buon Persico (Lodi), 17 marzo 2025- Folla di cittadini e autorità, a Zelo Buon Persico, per la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Alla presenza delle autorità civili, militari, delle associazioni locali e delle classi quinte della primaria dell’Istituto comprensivo di Zelo Buon Persico, la cerimonia si è svolta con l’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti. Ha fatto gli onori di casa il sindaco Angelo Madonini, sottolineando:”Il valore della ricorrenza e del percorso storico che ha portato l’Italia a essere una nazione unita e democratica. Un cammino – ha dichiarato - segnato da sacrifici, battaglie e straordinarie conquiste civili. La nostra Costituzione sancisce l’unitarietà dello Stato nazionale, un principio che ci ricorda come l’Italia, pur nelle sue diversità territoriali e culturali, sia una sola nazione, coesa nei suoi valori e nella sua storia, rappresentata dai simboli del tricolore e dell’Inno nazionale”.

Madonini ha quindi ribadito: ”Il nostro compito è rinnovare la memoria di quanto accaduto, non come semplice esercizio commemorativo, ma come strumento di riflessione critica, per imparare dai nostri errori e valorizzare anche quegli aspetti della storia che spesso vengono trascurati”.

Infine Madonini si è rivolto ai bambini: “Ogni volta che vedete la nostra bandiera sventolare sopra una scuola, uno stadio o un edificio pubblico, ricordate che rappresenta tutti noi, un popolo che, pur nelle sue differenze, condivide una storia comune e un destino collettivo”.

PAOLA ARENSI