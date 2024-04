Writers all’assalto della stazione. Scritte sui muri appena tinteggiati

Dopo la devastazione nei bagni della stazione ferroviaria

di Crema, più episodi diventati un continuum fastidioso

nel corso degli ultimi mesi e perpetrati nonostante

le telecamere, ecco che altri vandali se la prendono

di nuovo con una stazione, stavolta quella di Pizzighettone. Nella notte qualcuno ha tracciato scritte sulla parete centrale. Niente di offensivo, solo frasi con poco senso per i più,

forse messaggi per qualcuno in grado di capire. Resta l’ennesimo sfregio che va a danno non solo della stazione

ma anche della comunità. E se questa volta i writers anonimi

si sono limitati a vergare scritte, le volte passate non è andata così bene, perché si ricordano vetrate infrante e arredi danneggiati per centinaia di euro. La stazione era stata ritinteggiata di recente in quanto è meta di turisti

visto che qui è stata girata una scena del film

“Chiamami col tuo nome“ che da anni richiama

appassionati di cinema in arrivo da tutto il mondo.

P.G.R.