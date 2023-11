Week-end con dodici razzie. Tre colpi nella stessa strada

Tre colpi nella stessa strada. È una delle clamorose conseguenze di un’altra preoccupante ondata di furti nel territorio della Bassa. Ormai le razzie si materializzano ad ondate con le bande che agiscono su più fronti. Nel week-end sono almeno dodici i colpi portati a termine dai soliti ignoti un po’ dappertutto, tra Livraga, Codogno, Retegno di Fombio, San Rocco al Porto, Bertonico e Castelnuovo. E’ da inizio novembre ormai che i malviventi hanno preso di mira il territorio e stringono la morsa senza tregua. Addirittura a Castelnuovo hanno colpito tre volte nella stessa via: infatti, in via Bonvini i ladri sono andati giù in maniera pesante razziando oggetti preziosi. A San Rocco sono entrati in azione in via Manzoni, a Retegno in via Duca d’Aosta ed a Livraga in via dei Salici. Ieri mattina alle 10 nella sala Santelli del municipio di Codogno carabinieri e polizia locale hanno intrattenuto gli anziani per spiegar loro le norme anti truffa in un contesto in cui il fenomeno è in grande ascesa negli ultimi tempi, ma anche per mettere nero su bianco alcune regole per evitare di essere derubati in casa. M.B.