Volevano sradicare la cassa. Il piano fallisce

Hanno tentato di sradicare la cassa dello sportello automatico con una corda da traino, ma sono solo riusciti a danneggiare l’erogatore delle banconote e ad abbattere un parapedoni sul marciapiede. Il fallito assalto è successo di notte, verso le 2 di ieri, in via Mirabello a Pavia, ai danni del Postamat. L’allarme è scattato immediatamente e di certo gli stessi malviventi sapevano di avere i minuti contati prima dell’arrivo sul posto delle forze dell’ordine: gli sportelli automatici delle Poste, come i bancomat, sono infatti dotati di telecamere che rilevano anche presenze anomale e fanno partire in pochi istanti la segnalazione alla centrale operativa. Non a caso i tre o quattro malviventi in azione hanno agito a volto coperto, incappucciati per non farsi identificare dalle riprese della videosorveglianza. E fallito il tentativo hanno subito desistito, allontanandosi su un’auto e facendo perdere la proprie tracce. La polizia è intervenuta sul posto con più pattuglie delle Volanti, che sono state notate mentre erano impegnate nelle operazioni di ricerca dei fuggitivi, con posti di blocco a ridosso degli svincoli di Mirabello della tangenziale Nord. Alcuni automobilisti in transito, preoccupati per il dispiegamento di forze, senza ancora sapere cosa fosse successo ma ipotizzando una caccia all’uomo in corso, nonostante l’orario notturno hanno lanciato l’allerta criminalità anche sul gruppo social L24, con immagini in tempo reale. La banda fuggita a mani vuote è però riuscita a eludere il cinturamento della polizia, che ha quindi avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. In base alle modalità d’azione, frequenti in simili assalti a casse automatiche, i malviventi potrebbero avere precedenti specifici.

S.Z.