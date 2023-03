"Voglio che nessuno si senta mai solo in gruppo Credo sia importante non voltarsi dall’altra parte"

Ciao ragazzi, bello ricevere le vostre domande e sentirvi partecipi a questo tema. Inizio da questa frase per farvi capire meglio il mio ruolo come referente della legalità nella nostra scuola: "Non esiste la Legalità senza l’Uguaglianza"; è di Don Ciotti, un prete che dedica la sua vita aiutando le persone deboli, fragili, lasciate sole. Ecco, su questo concentro tutti i miei sforzi: voglio che nessuno si senta solo. Legalità è non far finta di niente, perché se mi accorgo, posso aiutare una persona in difficoltà, anche se non è mia amica; è capire cosa è giusto fare, perché tutti commettiamo errori, ma se li riconosciamo siamo sulla buona strada per vivere in un mondo migliore, pieno di sorrisi e lacrime di gioia: ma che bello è piangere di gioia se si vede superare una difficoltà? Il Dirigente, scegliendo me come referente per la Legalità, ha scelto noi, perché insieme possiamo riparare, ricostruire, migliorare, ma questo succede se mettiamo da parte l’Io e ci concentriamo sul Noi.

Ecco, per me la Legalità è il Noi. Camilleri ha scritto: "L’altro, sei tu che ti guardi allo specchio”.

P.S. Quando avevo la vostra età, ero esattamente come voi: giocavo, andavo a scuola e qualche volta commettevo errori, ma anche fortunato, perché ho incontrato chi mi ha saputo spiegare cosa fosse la Legalità.

Prof Giù