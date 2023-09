Voglia di partecipare. Aperte le iscrizioni

Il Comune di Lodi favorisce la partecipazione all’Amministrazione. Come auspicato dall’assessore Mariarosa Devecchi, è stata aperta la procedura per la raccolta delle iscrizioni al registro delle associazioni e delle richieste di partecipazione a una delle Consulte. Possono dare una mano sia singoli cittadini sia libere forme associative. Obiettivo, far sentire propria Lodi condividendo gli sforzi come le soddisfazioni. Le domande dovranno essere redatte col modulo dello Sportello Telematico Polifuzionale del Comune tenendo conto che occorre necessariamente essere iscritti all’Albo comunale delle associazioni. Ci sono 90 giorni di tempo a partire da lunedì scorso.

P.A.