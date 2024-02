Vittime del Covid. Due commemorazioni

Cerimonia sobria a Codogno per le ricorrenza del quarto anno dallo scoppio della pandemia con il primo caso di contagio da Covid registrato proprio all’ospedale di Codogno nella serata del 20 febbraio del 2020. Lunedì sera, durante la seduta di Giunta, l’amministrazione comunale ha approvato il programma che prevede per il 21 febbraio il ritrovo delle autorità alle 10 al cimitero. Qui ci sarà un momento di silenzio davanti alla targa commemorativa collocata nell’atrio per la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avvenuta il 2 giugno del 2020. Alle 10.15, quindi, i presenti si ritroveranno al monumento ai caduti del Covid, inaugurato l’anno dopo in via Collodi: qui, dopo la benedizione del parroco ed un altro momento di silenzio e commemorazione, si terrà un breve discorso del sindaco Francesco Passerini. M.B.