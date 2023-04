Visita alla Sipcam Oxon "Così da Lodi esportiamo il made in Italy nel mondo"

di Mario Borra

I massimi vertici di Assolombarda hanno fatto visita ieri mattina allo stabilimento Sipcam Oxon di Salerano sul Lambro, primo gruppo tra quelli di proprietà totalmente italiana e tra i primi venti nel ranking mondiale del settore dell’agrofarmaco. L’incontro ha rappresentato una determinante occasione di dialogo e confronto sull’importanza di favorire iniziative e piani concreti per migliorare le condizioni di accesso al lavoro delle figure tecniche-scientifiche e per sostenere l’innovazione oltre alla transizione energetica.

Il presidente degli Industriali Lombardi Alessandro Spada, insieme al presidente della sede di Lodi Fulvio Pandini, ha effettuato un tour all’interno dell’azienda, che si sviluppa su 300mila metri quadrati e impiega circa 140 dipendenti, accompagnato dalla presidente di Sipcam Nadia Gagliardini, dall’amministratore delegato Paolo Brogi e da altri manager dello stabilimento lodigiano.

Alessandro Spada ha visitato i laboratori del Centro di Ricerca e Sviluppo Gagliardini e alcuni reparti produttivi, dove sono state illustrate le tecnologie per lo sviluppo e la fabbricazione di soluzioni innovative nel campo degli agrofarmaci, dei biostimolanti e delle sementi.

"È stato evidenziato come questi prodotti siano indispensabili per supportare le produzioni agricole in quantità e qualità e in salubrità e quanto sia importante appoggiare la produzione agricola di cibo in Italia e nel mondo in maniera sostenibile e rispettando gli uomini e l’ambiente", ha ribadito l’azienda.

"Il nostro gruppo – ha ricordato Nadia Gagliardini – nasce a Milano nel 1946 ed è cresciuto nel tempo sino a essere presente sui principali mercati agricoli mondiali con mille dipendenti a livello globale. Anche se siamo un’azienda totalmente italiana, le cui origini sono in Lombardia da dove vogliamo esportare nel mondo il made in Italy dell’agrofarmaceutica". "Diffondere innovazione e condividere i saperi è fondamentale – ha ribadito a margine della visita il presidente di Assolombarda Lodi, Fulvio Pandini – Le imprese che ne comprendono l’importanza sono quelle che oggi portano il nostro Paese nel mondo con prodotti di altissima qualità, senza temere il confronto internazionale".