Lodi, vigili del fuoco salvano quattro gattini intrappolati in un tombino e poi li adottano

Non facevano che miagolare i quattro gattini intrappolati in un tombino di Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi. A liberarli sono stati quattro vigili del fuoco, che alla fine, visto che i micetti non avevano una casa, hanno deciso di adottarli.

La storia a lieto fine è avvenuta sabato 27 maggio. Il miagolio dei quattro cuccioli è stato udito da un passante in una strada centrale del Paese. Quando l’uomo ha capito che i gattini erano chiusi in un tombino ha chiamato subito i pompieri, che sono intervenuti subito.

I quattro gatti erano a una profondità di mezzo metro e volta tirati fuori, sono stati adottati da altrettanti pompieri. Nessuna riflessione o ripensamento, soltanto il tempo di scegliere il gattino preferito e ogni pompiere ha guadagnato un nuovo coinquilino.

Non è chiaro come siano finiti lì, ma l'ipotesi più probabile è che i gattini siano finiti nel tombino gettati dal padron della gatta che li ha partoriti e che ha scelto di liberarsi senza scrupoli dei micini.