Vigili, festa a metà . Organici ridotti all’osso . In provincia cento agenti : "Spesso soli in servizio"

La ricorrenza del santo patrono San Sebastiano ha riunito ieri mattina in città buona parte dei rappresentanti dei corpi di Polizia locale della provincia (Codogno, Casale, Sant’Angelo, Massalengo, Turano, Terranova, Castelgerundo, Maleo, Castelnuovo oltre alla Polizia provinciale). Il ritrovo in piazza Cairoli e la passerella delle autorità, in primis il prefetto Enrico Roccatagliata, in onore dei “ghisa“ schierati è stato il preludio per il clou della festa: dopo la messa presieduta dal vescovo Cesare Pagazzi, i partecipanti si sono trasferiti presso l’auditorium dell’istituto cabriniano dove si sono tenute le premiazioni e i discorsi delle autorità. E’ stata anche l’occasione per snocciolare alcuni dati sull’attività dei vigili urbani a livello provinciale relativamente all’anno appena trascorso.

"Nonostante la scarsità di personale (nemmeno un centinaio di operatori a fronte di un’utenza di oltre 230 mila abitanti), nell’anno appena concluso sono stati rilevati 483 incidenti stradali mentre le attività di polizia giudiziaria ammontano a 1.874 fascicoli aperti – ha spiegato il delegato in rappresentanza dei corpi di Polizia locale –. Sono stati invece oltre 22 mila e 400 le contestazioni al codice della strada mentre 909 verbali sono stati elevati per automobilisti pizzicati alla guida di un veicolo non revisionato così come 265 vetture sono state sequestrate poiché non assicurate. Le attività di protezione civile sono state 153 mentre le telecamere di videosorveglianza gestite relativo all’impianto di videosorveglianza sono in totale 564". Poi il grido d’allarme. "Ci troviamo ad operare in una poliedricità di mansioni di forte impegno quasi sempre in carenza di organici e, ancora troppo spesso, con servizi articolati su pochi operatori se non addirittura uno solo".

Poi si è passati alle premiazioni. Medaglia e nastrino per i 25 anni di attività sono stati consegnai ad Angelo Palmisano, commissario capo della Polizia locale di Turano, mentre la promozione a sovrintendente per meriti di servizio è stata consegnata a Francesco Vaselli. Croce e nastrino regionale al merito consegnati invece a Stefano Zaninelli e a Antonella Scaramozza per avere, nell’agosto del 2023, salvato tre ragazze da un’abitazione in fiamme.