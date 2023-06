Vigevano, morto in moto il 28enne Edoardo Risso: impatto violento contro un'auto

Le moto erano la sua grande passione. E proprio mentre viaggiava su una di esse ha trovato la morte. Edoardo Risso, 28 anni, vigevanese, è stato vittima di un incidente avvenuto domenica poco prima delle 16.30 nel tratto della Provinciale che attraversa l’abitato di Gravellona.

"Era un mago dei motori – lo ricorda chi lo ha conosciuto – Già da giovanissimo, ereditando l’abilità del padre meccanico, smontava e montava motori con assoluta precisione". Una passione, quella per le due ruote, che non si è affievolita nel tempo. Anzi. Ma il giovane vigevanese, che lavorava per una azienda di Morimondo (Milano), in sella era come i motociclisti veri, assolutamente prudente.

"A volte la passione fa brutti scherzi – è il messaggio che un amico ha affidato ai social – ma nonostante questo ci fa stare bene perché ci fa sentire liberi. Ciao Edo, grazie per il tempo che abbiamo passato insieme". Aveva moltissimi amici, il ventottenne vigevanese, che oggi lo piangono dopo la tragedia di domenica. Il giovane era in sella alla sua Kawasaki 900 e, già nell’abitato di Gravellona, stava percorrendo la circonvallazione del centro lomellino. L’auto che lo precedeva, una Ford Fiesta, ha rallentato per iniziare la manovra di svolta. Per ragioni che sono ora al vaglio dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano, il centauro ha urtato l’utilitaria ed è stato sbalzato dalla sella. La sua moto è finita contro una Citroen C4 che stava provenendo dalla direzione opposta.

L’impatto con il suolo è stato violentissimo e per Edoardo Risso non c’è stato scampo. Quando sul posto è arrivato il personale medico del 118, il ventottenne vigevanese aveva già cessato di vivere. La salma è stata trasferita all’obitorio di Vigevano a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nell’incidente sono rimaste coinvolte, senza conseguenze di rilievo, due donne di 56 e 76 anni e un uomo di 85.

